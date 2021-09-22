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На советника Зеленского Шефира совершили покушение

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На советника украинского президента Владимира Зеленского Сергея Шефира было совершено покушение. Об этом сообщает СТРАНА.ua.

В результате нападения был ранен шофер, сам советник главы государства не пострадал.

По предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. Окружению советника неизвестно, поступали ли ранее в его адрес угрозы.

В настоящий момент неизвестно, кто причастен к нападению на советника президента. Не уточняется, был ли задержан подозреваемый. Введена спецоперация «Сирена».

МВД Украины подтвердило, что авто первого помощника Зеленского было обстреляно под Киевом, уточняет РИА «Новости».

Президента Зеленского уже оповестили о произошедшем инциденте. Реакция главы государства не уточняется.

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