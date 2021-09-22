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В Совфеде на слова Эрдогана о Крыме ответили пословицей о халве

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Reuters

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков ответил на слова президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Крыма русской пословицей о халве, сообщает «РИА Новости».

«Вспоминается русская пословица: «Сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет». Сколько бы Эрдоган ни говорил, что Крым аннексирован Россией, что они не признают и так далее, ситуация никак не изменится», — сказал он.

По словам Цекова, главе государства стоит реально взглянуть на ситуацию и понять, что Крым очень важен для России.

«Это регион, где проживало и проживает подавляющие число русских и находится главная военная база Черноморского флота», — добавил он.

Сенатор подчеркнул, что Крым будет находиться в составе России вечно.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым в составе России и считает полуостров аннексированной территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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