Хазарейцы в Афганистане заявили о готовности борьбы с «Талибаном*»

Бывший вице-президент Афганистана Мохаммад Карим Халили заявил, что представители шиитского меньшинства в Афганистане — общины хазарейцев — вернутся к вооруженному противостоянию с талибами (организация запрещена в России). Это произойдет, если те не выполнят обещаний и не воздержатся от тирании, рассказал политик ТАСС. Халили является лидером общины хазарейцев, одной из основных этнических групп Афганистана.

Он указал, что временный кабинет министров, собранный талибами, «никак не является инклюзивным». Он напомнил, что там не представлены и другие этнические группы: таджики и узбеки. По его словам, они вместе с хазарейцами могут вернуться на поле битвы.

Халили все же выразил надежду, что под давлением международного сообщества «Талибан» не будет навязывать свою волю населению и страна избежит гражданской войны.

В Госдепартаменте США заявили, что решение вопроса о представительстве талибов в ООН потребует определенного времени. Накануне представители радикального движения обратились в ООН с намерением выступить на Генассамблее и сообщили, что уже направили в ООН кандидатуру постпреда при международной организации.