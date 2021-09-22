Лондон и Вашингтон назвали условие признания талибов*

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден назвали условие, при соблюдении которого возможно международное признание радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщил офис британского премьера.
Накануне Джонсон прибыл в США для встречи Байденом в Белом доме, а также участия в работе Генассамблеи ООН.
«Они обсудили прогресс, достигнутый после встречи G7 в прошлом месяце в целях координации международных действий в Афганистане. Они согласились с тем, что любое международное признание Талибана должно быть скоординированным и сопряжено с уважением этой группы прав человека», — говорится в сообщении.
Стороны поприветствовали взаимное сотрудничество в период вывода контингента НАТО из Афганистана.
Джонсон также выразил соболезнования по поводу гибели американских военных в ходе эвакуации в аэропорту Кабула.
Джонсон и Байден пришли к выводу, что лучший способ стабилизации ситуации в Афганистане — это «использовать все доступные дипломатические и гуманитарные инструменты для предотвращения гуманитарного кризиса и сохранения уже имеющихся достижений».
Ранее в генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс — следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.