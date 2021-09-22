Лондон и Вашингтон назвали условие признания талибов*

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден назвали условие, при соблюдении которого возможно международное признание радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)». Об этом сообщил офис британского премьера.

Накануне Джонсон прибыл в США для встречи Байденом в Белом доме, а также участия в работе Генассамблеи ООН.

«Они обсудили прогресс, достигнутый после встречи G7 в прошлом месяце в целях координации международных действий в Афганистане. Они согласились с тем, что любое международное признание Талибана должно быть скоординированным и сопряжено с уважением этой группы прав человека», — говорится в сообщении.

Стороны поприветствовали взаимное сотрудничество в период вывода контингента НАТО из Афганистана.

Джонсон также выразил соболезнования по поводу гибели американских военных в ходе эвакуации в аэропорту Кабула.

Джонсон и Байден пришли к выводу, что лучший способ стабилизации ситуации в Афганистане — это «использовать все доступные дипломатические и гуманитарные инструменты для предотвращения гуманитарного кризиса и сохранения уже имеющихся достижений».

Ранее в генштабе Великобритании призвали дать талибам шанс — следует набраться терпения и позволить талибам сформировать правительство, чтобы они на деле показали свои намерения.