Китай направит 2 млрд доз вакцин от COVID-19 другим странам до конца года

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует по итогам года поставить другим странам 2 млрд доз вакцин от COVID-19. Об этом он рассказал в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Трансляция заседания ведется на канале Всемирной организации в YouTube.

«Китай приложит все усилия, чтобы поставить миру в общей сложности 2 млрд доз вакцин от COVID-19 до конца текущего года», — рассказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай за этот год выделит 100 млн. доз вакцин развивающимся странам.

Ранее стало известно, Си Цзиньпин подтвердил во время разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что Китай готов поставить необходимый объем своей вакцины от коронавируса нового типа в республику.

Кроме того, в ходе разговора стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по борьбе с распространением COVID-19, а также подтвердили максимальную открытость и готовность к сотрудничеству в противодействии пандемии.

При этом, власти Северной Кореи попросили, чтобы почти три миллиона предложенных стране Китаем доз вакцины от COVID-19 были перенаправлены в другое место.