Патрушев назвал AUKUS еще одним направленным против России и Китая военным блоком

Cекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что партнерство AUKUS, созданное Австралией, США и Великобританией, является еще одним военным блоком, направленным против России и Китая. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты».

Он отметил, что США пытаются втянуть объединение QUAD (Соединенные Штаты, Индия, Австралия и Япония) и другие страны в проведение антироссийской и антикитайской политики.

«Буквально на днях в регионе оформился еще один военный блок — американо-британо-австралийский AUKUS, который преследует те же самые цели. Характерно, что при его создании американцы еще и своих французских партнеров выдавили, перехватив выгодную сделку по строительству атомных субмарин для Канберры», — подчеркнул Патрушев.

По словам секретаря Совбеза РФ, США ради усиления контроля над перспективным регионом, ставят под удар всю «архитектуру безопасности в Азии».

«Создаются предпосылки для подрыва авторитета АСЕАН и других региональных объединений», — резюмировал Патрушев.

Ранее Патрушев заявил, что американские власти являются основными зачинщиками беспорядка в мире. В частности, считает Патрушев, после того, как США вывели военный контингент из Афганистана, в стране начали формироваться условия для нового миграционного кризиса.