В МИД оценили работу российских представительств за рубежом на выборах в ГД

Информационная работа представительств РФ за рубежом на выборах заслуживает оценки в пять баллов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», ее слова приводит РИА «Новости».

«Мне кажется, можно из пяти баллов ее оценить на твердую пятерку, потому что везде, и соцсети, и до, и во время, и после, фотографии, видео, комментарии, все было представлено», — подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова заявила, что Москва не оставит без внимания заявление Министерства иностранных дел Турции о непризнании выборов в Крыму. По ее словам, российские власти сделали соответствующие выводы, которые явно не идут на пользу развития двухсторонних отношений.

В воскресенье, 19 сентября, в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.