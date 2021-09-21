Зеленский назвал ООН площадкой, где можно искать решение по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Организация объединенных наций (ООН) является одной из главных площадок, где можно «искать решение» по Донбассу и Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

20 сентября Зеленский прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, где примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Президент подчеркнул, что Украина должна быть примером страны, которая не изменяет своим интересам, поэтому ей необходимо максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с представителями разных государств.

«Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в это очень непростое время», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах главы Украины поднять вопрос о принадлежности Крыма на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

14 сентября в Нью-Йорке официально открылась 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 21 сентября начнется неделя высокого уровня, в которой примут участие лидеры, главы правительств и министерств стран.

Саммит «Крымская платформа» прошел 23 августа, на нем власти Украины обсудили с иностранными коллегами сложившуюся вокруг Крыма ситуацию, в частности, его присоединение к России. В нем приняли участие более 40 государств. По его итогам участники приняли декларацию, в которой осудили действия России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.