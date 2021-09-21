В Госдуму прошли депутаты от восьми партий

В восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 100% протоколов участковых избирателей.

В федеральном округе помимо одержавшей победу «Единой России» в Госдуму прошли КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Кандидаты ЕР сохранили первенство в 198 одномандатных округах, кандидаты от КПРФ — в девяти, от «Справедливой России – За правду» — в восьми, ЛДРП — в двух.

По одномандатным округам в Госдуму прошли кандидаты от Партии Роста, «Гражданской платформы» и «Родины».

Ранее президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за доверие и активную явку на выборах.

В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму VIII созыва. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Кроме того, параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.