В посольстве России ответили на претензии США по выборам в Госдуму

В посольстве России в Вашингтоне ответили на обвинения Госдепартамента США в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную думу. Об этом сказано в заявлении диппредставительства, размещенном в Facebook.

«В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что любые инсинуации американской стороны об обратном являются недопустимыми.

В посольстве также указали, что «какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании».

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что выборы в Государственную думу прошли «в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу». По его словам, использование российскими властями законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» «серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права».

В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Госдуму VIII созыва, а также состоялись прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.