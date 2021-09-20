ЕС потребовал разъяснений от США из-за потери Францией контракта на подлодки

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС потребовал объяснений от США из-за потери Францией контракта на поставки подводных лодок после создания оборонного партнерства Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании (AUKUS). Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

По его словам, эти действия показывают «недостаток лояльности со стороны США» по отношению к Евросоюзу.

Ранее стало известно, что Великобритания, США и Австралия заключили соглашение по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (AUKUS), которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Их строительство запланировано в австралийской Аделаиде.

Таким образом, Австралия разорвала контракт, заключенный в 2017 году с французской компанией Naval Group по поставкам подводных лодок Barracuda. Париж должен был поставить Канберре 12 ударных подлодок, контракт оценивался в $50 млрд.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии расторгнуть контракт на строительство подлодок «ударом в спину».