Госдеп раскритиковал Россию из-за закона об иноагентах, впервые появившегося в США

Госдеп США раскритиковал Россию за применение на думских выборах закона об иноагентах. Об этом заявил официальный представитель американского ведомства Нед Прайс на официальном сайте.

«Выборы в Государственную думу России 17-19 сентября прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу. Использование властями России законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права», — отметил Прайс.

По его словам, власти России создают ограничения, не позволяющие Бюро по демократическим институтам и правам человека проводить наблюдение за выборами.

«Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства по уважению прав человека и базовых свобод, а также прекратить кампанию давления на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ», — подчеркнул высокопоставленный американский дипломат.

Он добавил, что США не признают проведение выборов в российский парламент на суверенной украинской территории.

При этом в самих США с 1938 года действует Закон о регистрации иностранных агентов (FARA). Компании или лица, которые зарегистрированы в качестве иностранного агента, к чему может обязать минюст страны, должны раскрывать информацию о своей деятельности.

В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу VIII созыва, а также состоялись прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.