США не признали результаты выборов в ГД с крымских участков

Соединенные Штаты не стали признавать выборы в Госдуму на участках, находящихся в Крыму. Об этом заявляется на сайте американского Государственного департамента.

Как считают в Госдепе, избирательные участки на территории Крыма находились на суверенной территории Украины. Американская сторона высказала поддержку в адрес украинской территориальной целостности от имени США.

В ведомстве уверены, что выборы в Госдуму в России прошли «в условиях, не способствующих свободному и справедливому избирательному процессу».

Также Госдепартамент призвал РФ выполнить свои международные обязательства. Речь о соблюдении прав человека и основных свобод. В Вашингтоне потребовали от Москвы прекратить «давление на гражданское общество, политическую оппозицию и независимые СМИ».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина итоги референдума не признает и считает Россию «страной-агрессором».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «хроническим состоянием» нападки на российских избирателей на Украине.

В России с 17 по 19 сентября проходили выборы в Государственную думу VIII, а также состоялись прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Также Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве.