Электронное голосование в Москве прошло в штатном режиме

Дистанционное электронное голосование в Москве проходило в штатном режиме все три дня с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, передает ТАСС.

«Голосование все три дня проходило штатно, мы открылись с небольшими проблемами, вызванными большим наплывом желающих проголосовать в первый день, некоторое количество людей видели электронную очередь, время ожидания доходило до 15 минут в пиковые периоды», — рассказал он.

Костырко добавил, что все голоса в зашифрованном виде были доставлены в блокчейн и до сих пор лежат в публично доступном обзервере вместе с ключами шифрования и расшифрования.

«Целостность данных и их неизменность подтверждена и сохранена», — заключил он.

19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. В нескольких регионах, в том числе в столице, проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, российские власти намерены в будущем расширить возможность электронного голосования на выборах.