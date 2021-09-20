Песков уточнил, примет ли Путин участие в саммите по коронавирусу в США

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в глобальном саммите по борьбе с коронавирусом под председательством США. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Уровень нашего участия по дипломатическим каналам будет определен», — уточнил представитель Кремля.

В начале сентября президент США Джо Байден созвал глобальный саммит по борьбе с коронавирусом, который состоится 22 сентября «на полях» ГА ООН в Нью-Йорке. Россия также была приглашена.

Встреча мировых лидеров будет посвящена мерам реагирования на пандемию коронавируса, а также всеобщим усилиям по вакцинации. Среди тем для обсуждения также обозначены поставка кислорода в нуждающиеся страны и возможность международного сотрудничества в области исследований, связанных с COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России за минувшие сутки выявлено 19 744 новых случая заражения коронавирусом.