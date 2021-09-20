В Кремле ожидают приезд Эрдогана в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Сочи с рабочим визитом, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Готовится рабочий визит в Российскую Федерацию Эрдогана», — заявил он.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что в ходе переговоров главы России и Турции обсудят самые разные вопросы, начиная с двусторонних отношений и заканчивая ситуацией в Сирии.

Ранее Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики.