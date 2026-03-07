Ученые нашли в Тверской области клад времен революции

Археологи установили, что сосуд, найденный в Торжке Тверской области в 2025 году, содержал более четырех сотен царских золотых монет, спрятанных в годы революции. Об этом сообщили в Институте археологии РАН.

Клад был обнаружен при проведении спасательных раскопок перед строительством нового дома на левом берегу Тверцы. Предполагается, что хозяева дома в Торжке спрятали его там в надежде потом вернуться, но не смогли его забрать.

В составе клада 409 золотых монет, выпущенных с 1848 по 1911 год. Они находились в глиняном горшке и размещались под каменным фундаментом здания. Большинство монет было номиналом от пяти до 15 рублей, относящихся к эпохе Николая II, еще одна найденная монета относилась к периоду правления Александра II, а самая ранняя была выпущена при Николае I. Общая сумма монет составляет 4 тыс. 70 рублей золотом.

По словам археологов, дом, где был спрятан сосуд с золотом, разрушился в годы Великой Отечественной войны.

7 февраля уникальный клад серебряных чеканных монет был найден на Берсеневской набережной в Москве. Как рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, их обнаружили на втором этаже в жилых палатах купца Аверкия Кириллова во время реставрационных работ. Монеты находились в керамическом сосуде.

