Трое мигрантов умерли на польско-белорусской границе из-за переохлаждения

Трое нелегальных мигрантов, чьи тела были обнаружены 19 сентября на польско-белорусской границе, умерли от переохлаждения и переутомления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

«Люди, которые пересекли польскую границу, три человека, из-за переохлаждения и переутомления умерли», — сказал он.

Глава правительства добавил, что в августе-сентябре было совершено около 7 тыс. попыток нелегально пересечь польско-белорусскую границу. По его мнению, в этом виноваты белорусские власти.

«Мы располагаем записями, показывающими, что людей привозят на границу, инструктируют и перевозят средствами белорусских пограничников на польскую границу», — добавил Моравецкий.

Он подчеркнул, что польские власти «не поддадутся» и будут продолжать укреплять свои границы.

Ранее, 19 сентября, на польско-белорусской границе также было обнаружено тело пожилой женщины. Сообщалось, что рядом с ней находились трое детей в возрасте от 7 до 15 лет, а также пожилые мужчина и женщина. Все они оказались гражданами Ирака.