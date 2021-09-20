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В МВД заявили, что на выборах не было нарушений порядка, повлиявших на итоги голосования

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция не допустила нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги прошедшего голосования. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка, способных повлиять на итоги голосования, не допущено», — рассказала Волк.

По информации МВД, в охране общественного порядка в период подготовки и проведения Единого дня голосования во всех субъектах Российской Федерации было задействовано более 200 тысяч сотрудников полиции.

После обработки 50,02% протоколов «Единая Россия» набирает 46,11%, КПРФ — 21,40%, ЛДПР — 8,07%, «Справедливая Россия - За правду» — 7,62%, «Новые люди» — 5,96%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

В воскресенье 19 сентября в России завершились выборы в Госдуму. Они проходили три дня — с 17 по 19 сентября. В нескольких регионах проголосовать можно было в режиме онлайн. Параллельно с думскими выборами проходили прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

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