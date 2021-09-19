Глава МИД Франции принял послов из США и Австралии для обсуждения ситуации по подлодкам

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан принял отозванных из США и Австралии послов Франции, чтобы обсудить с ними последствия кризиса в связи со срывом контракта по подлодкам, сообщает РИА «Новости».

«Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сегодня принял послов Франции в Соединенных Штатах и ​​Австралии после их отзыва для консультаций, чтобы обсудить с ними стратегические последствия нынешнего кризиса и выводы, которые следует из них сделать», — заявили в ведомстве.

Ранее Ле Дриан заявил, что Париж отзывает послов страны в США и Австралии для консультаций после срыва сделки по подлодкам. Министр подчеркнул, что это исключительное решение, которое связано с заявлениями, сделанными 15 сентября Австралией и США.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что страна выходит из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. По его словам, страна больше не будет продолжать программу обычных субмарин класса Attack. В результате это привело к срыву многомиллиардного контракта на 12 французских дизель-электрических подводных лодок для австралийских ВМС.