«Результаты могут качнуться в обе стороны»: российский тренер о ситуации в «Спартаке»

Известный российский тренер Александр Тарханов признался, что не понимает, чего стоит ждать от московского «Спартака» под руководством нового главного тренера Хуана Карседо. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».
«Как всегда непонятно, чего ждать от «Спартака», его результаты могут качнуться в обе стороны. «Спартак» может как провалиться, так и выстрелить. Загадка, что преподнесет новый главный тренер», – сказал Тарханов.
5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.
11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.
«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.
