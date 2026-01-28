«Результаты могут качнуться в обе стороны»: российский тренер о ситуации в «Спартаке»

Тренер Тарханов: как всегда непонятно, чего ждать от «Спартака»

Известный российский тренер Александр Тарханов признался, что не понимает, чего стоит ждать от московского «Спартака» под руководством нового главного тренера Хуана Карседо. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Как всегда непонятно, чего ждать от «Спартака», его результаты могут качнуться в обе стороны. «Спартак» может как провалиться, так и выстрелить. Загадка, что преподнесет новый главный тренер», – сказал Тарханов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 баллов после 18 туров. От лидирующего «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.

