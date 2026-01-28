Стало известно, что глава ЦРУ обсуждал в Венесуэле вопросы потенциального сотрудничества

Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф во время недавнего визита в Венесуэлу обсудил с руководством этой страны важные вопросы потенциального сотрудничества. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, его слова приводит ТАСС.

«Директор Рэтклифф посещал Каракас и встречался там с лидерами, обсуждая важные вопросы потенциального сотрудничества», — сказал он.

Также Рубио заявил, что Штаты по состоянию на сегодняшний день не планируют новую военную операцию в Венесуэле.

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе рассказали, куда США направят доходы от нефти Венесуэлы.