В США рассказали о потенциальном ударе по Ирану

США не исключают проведение военной операции против Ирана. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио, передает ТАСС.

Он выразил надежду, что этого не произойдет. В то же время он добавил, что США намерены продолжать наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке с прицелом на Иран.

«Вы сейчас видите способность [США] разместить силы в регионе, чтобы защищаться от того, что может быть иранской угрозой нашему личному составу», — сказал Рубио.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что крупные американские силы движутся в сторону Ирана.

В июне 2025 года США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна полностью уничтожила ядерную программу Ирана с помощью 75 высокоточных боеприпасов. Иранские власти отрицают ликвидацию своих ядерных объектов. «Газета.Ru» вела хронику событий.

11 января 2026 года телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране.

Ранее в России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен.