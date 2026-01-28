Размер шрифта
ФАС возбудила дело против сетей АЗС

ФАС возбудила дело против частных сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух независимых сетей АЗС в Сургуте из-за ценового сговора. Об этом сообщили в Telegram-канале ФАС.

«ФАС возбудила дело по ценовому сговору на автомобильное топливо в Сургуте. Две независимые сети АЗС подозреваются в установлении и поддержании цен на бензин», — говорится в сообщении.

Там сообщили, что с августа по ноябрь 2025 года две сети на своих заправочных станциях поддерживали практически одинаковые цены на бензин. Такие действия компаний содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, отметили в ФАС.

11 ноября Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении группы ЛСР. Ведомство усмотрело нарушение застройщиком закона о рекламе в радиоролике, где предлагалась рассрочка «0%» до 24 месяцев при покупке квартир. В объявлении звучали лишь базовые параметры — первоначальный взнос «от 30%» и погашение оставшейся суммы в конце срока, но не позднее чем за три месяца до ввода дома в эксплуатацию.

Ранее в ФАС прокомментировали публикации о росте цен на продовольственные товары.
 
