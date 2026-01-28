В Госдепе заявили, что США считают Венесуэлу богатой страной

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не оказывают финансовую помощь Венесуэле, поскольку считают ее богатой страной.

«Мы не тратим сейчас деньги в Венесуэле. Мы не считаем, что Венесуэла — это страна, которая в этом нуждается, ведь это очень богатая страна», — сказал Рубио в ходе выступления перед комитетом сената по международным отношениям.

До этого госсекретарь США допустил, что Соединенные Штаты могут применить силовые меры против новых властей Венесуэлы ради обеспечения «максимального сотрудничества» с США.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делс Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Ранее в США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы.