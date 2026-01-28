Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции

Годовая инфляция в России с 20 по 26 января снизилась до 6,43%

Годовая инфляция в России в период с 20 по 26 января составила 0,19%, а с начала года — 1,91%. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

С 13 по 19 января инфляция равнялась 0,45%.

Из данных следует, что годовая инфляция в России на 26 января замедлилась до 6,43% с 6,46% на 19 января.

Для продовольственных товаров рост цен за неделю замедлился до 0,37%, а в сегменте плодоовощной продукции — до 2%. Непродовольственные товары подешевели на 0,02%, а услуги при этом подорожали на 0,22%.

До этого заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что резкое снижение ключевой ставки может существенно разогнать инфляцию. Он объяснил, что при повышении ЦБ ключевой ставки спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется и рост цен. А когда ставка низкая и деньги дешевые, люди больше берут кредиты и тратят, в связи с чем спрос растет быстрее возможностей расширять производство.

Ранее Центробанк сообщил о рекордно низкой инфляции в 2025 году.