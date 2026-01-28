На Украине заявили о невыносимой жизни в Киеве

Киев стал невыносим для жизни для многих горожан. Об этом заявила советница секретаря Совета нацбезопасности Украины Руслана Умерова по вопросам энергетики и критической инфраструктуры Ольга Бабий в интервью КШДУ Media.

«Он уже сейчас невыносим для жизни большинства людей», — отметила она, добавив, что неделями у киевлян нет света и отопления.

Бабий также подчеркнула, что украинцы должны привыкнуть к жизни с угрозой блэкаута и научить «детей, внуков и правнуков» находиться «в условиях, когда в любой момент может пропасть свет, тепло и вода».

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, так как в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в Минэнерго. Глава ведомства Денис Шмыгаль заявил, что даже в правительственных зданиях есть проблемы с отоплением. 28 января в Минэнерго Украины сообщили, что 730 населенных пунктов в одиннадцати областях республики полностью или частично обесточены.

28 января в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве властям удалось уменьшить число домов, находящихся без отопления, и сейчас их более 700 в трех районах города.

Ранее Украине предрекли коммунальную катастрофу на годы.