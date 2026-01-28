Стало известно, какие задачи стоят перед российскими конькобежками на Олимпиаде

Глава СКР Гуляев заявил, что у конькобежек нет задачи выиграть медали ОИ-2026

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев в интервью «Газете.Ru» заявил, что на Олимпийских играх — 2026 перед российскими представителями конькобежного спорта не стоит задачи выиграть медали.

«Основная задача все-таки перед спортсменками была попасть на Игры, завоевать лицензию. Цели завоевать медали нет, потому что мы реалисты и понимаем, что допущены со стороны международной федерации были не сильнейшие атлеты нашей страны, за исключением Ксении Коржовой — она своими выступлениями подтверждает, что на текущий момент является сильнейшим атлетом страны на длинных дистанциях», — заявил Гуляев.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее в СКР заявили, что договориться об участии в Олимпиаде было непросто.