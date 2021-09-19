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Явка на онлайн-голосовании в Москве достигла 95%

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Более 1,9 млн человек из 2,015 млн зарегистрировавшихся на онлайн-голосование на выборах в Государственную думу в Москве сделали свой выбор, сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Таким образом, на 18.00 явка на онлайн-голосование в Москве достигла 95%. Это рекордный показатель. Ранее председатель штаба по наблюдению Алексей Венедиктов сообщил, что электронная явка на голосовании по поправкам к конституции составила 93,02%.

Выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. Нижняя палата избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партспискам, 225 — по одномандатным округам в один тур.

Принять участие в дистанционном электронном голосовании смогли избиратели в Москве, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, а также в Севастополе.

Ранее сообщалось, что общая явка на выборах в Москве составила 43,3% на 15.00.

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