Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил, что властям его страны необходимо признать российский статус Крыма как можно скорее. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее», — подчеркнул он.

По его словам, санкции, которые были введены против России в 2014 году, пошли ей на пользу.

Ранее Вуазен призвал не игнорировать результаты выборов в Крыму.

Европейский парламент на пленарной сессии 16 сентября утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям Европейского союза с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72. В документе призывают расширить санкции в отношении Российской Федерации, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» Москвы.

Совбез Украины, в свою очередь, ввел санкции против участников избирательного процесса в Госдуму в Крыму и Донбассе. Секретарь ведомства Алексей Данилов пояснял, что Россия «не имеет права» проводить выборы на указанных территориях.