Памфилова заявила о существовании «пятой колонны» в избиркоме Петербурга

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о существовании «пятой колонны» в Петербурге, которая не заинтересована в выявлении нарушений на выборах. Слова председателя ЦИК приводит РИА «Новости».

Памфилова призвала к более эффективной работе городской комиссии.

«Я понимаю, что у вас там «пятая колонна»... которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило», — сказала Памфилова, комментируя возможные нарушения на выборах в Петербурге.

Ранее глава ЦИК рассказала о случаях признания бюллетеней недействительными.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.