Французский политик призвал не игнорировать результаты выборов в Крыму

Руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен прокомментировал решение МИД Франции не признавать результатов парламентских выборов в Крыму, сообщает РИА «Новости».

«Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления», — сказал политик.

Европейский парламент на пленарной сессии 16 сентября утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям Европейского союза с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72. В документе призывают расширить санкции в отношении Российской Федерации, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» Москвы.

Совбез Украины, в свою очередь, ввел санкции против участников избирательного процесса в Госдуму в Крыму и Донбассе. Секретарь ведомства Алексей Данилов пояснял, что Россия якобы «не имеет права» проводить выборы на указанных территориях.

Выборы в российский парламент проходят с 17 по 19 сентября. В голосовании могут принять участие жители самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, которые получили российские паспорта. Как отмечал первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, в середине июля число жителей Донбасса, получивших паспорт РФ, превысило отметку в 600 тыс. человек.