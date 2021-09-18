Явка на выборах в Госдуму составила 31,51% во второй день голосования

Общая явка на выборах в Госдуму составила 31,51% по состоянию на 20:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома России.

В комиссии указали на то, что данный показатель демонстрирует явку российских граждан при голосовании на выборах в Госдуму на избирательных участках. То есть, приведенная статистика не учитывает дистанционного голосования в электронной форме.

Голосование на думских выборах состоится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили 137 обращений с жалобами на возможное принуждение к голосованию. По ее словам, все перечисленные жалобы перенаправлены в прокуратуру, Следственный комитет, а также руководителям регионов.