Памфилова сообщила об обращениях в ЦИК по возможному принуждению к голосованию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в ЦИК поступили 137 обращений с жалобами на возможное принуждение к голосованию, сообщает ТАСС.

«По данному вопросу в ЦИК поступило на сей момент 137 обращений из 45 субъектов РФ. В 32 обращениях из этих 137 избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию. 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата», — рассказала Памфилова в ходе брифинга.

По словам Памфиловой, все перечисленные жалобы перенаправлены в прокуратуру, Следственный комитет, а также руководителям регионов.

Кроме того, всего в ЦИК зафиксировали 6 137 письменных обращений от различных участников избирательных процессов. В 2016 году за аналогичный период их было в два раза меньше — 3 173, уточнила глава Центризбиркома. При этом подавляющее большинство вопросов связаны с выборами в Госдуму.

«В основном это вопросы справочные. Люди просят объяснить целый ряд аспектов», — резюмировала Памфилова.

Ранее руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при Центризбиркоме России Александр Сокольчук заявил, что в первый день голосования на выборах в Госдуму на ресурсы ЦИК были совершены три атаки из-за рубежа. При этом он не стал называть страны, на территории которых находились IP-адреса.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.