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ЦИК зафиксировал нарушения «дня тишины» в первый день выборов в Госдуму

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Global Look Press

Центральная избирательная комиссия России в течение 17 сентября — первого дня голосования на выборах в Государственную думу — зафиксировала несколько нарушений. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«Вчера (17 сентября — прим.) мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны разных сторон, в том числе мы наблюдали их в некоторых СМИ», — сказала она.

Памфилова напомнила, что 17, 18 и 19 сентября не должно быть никакой предвыборной агитации, в противном случае речь идет о нарушении российского законодательства. Глава ЦИК предупредила, что нарушителей режима «дней тишины» будут ждать санкции.

В России с 17 по 19 сентября в проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов.

Ранее в СПЧ сообщили, что серьезных нарушений на выборах пока не было.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
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