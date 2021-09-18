Немецкий депутат раскритиковал отношение Евросоюза к выборам в Госдуму

Депутат городской палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн раскритиковал отношение Евросоюза к выборам в Государственную думу, где считают, что в этом электоральном процессе нет прозрачности. Об этом сообщает газета «Известия».

Политик выразил уверенность в том, что выборы в России проходят на высоком уровне, отметив достойную подготовку голосования.

«Я ожидаю, что выборы в России будут честными. Я вижу, что все хорошо подготовлено. Но невозможно доказать Европе, что голосование было справедливым, потому что Европейский союз не хочет принимать никакие доказательства», — сказал Линдеманн.

Европейский парламент на пленарной сессии 16 сентября утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом «жесткий» доклад по отношениям Европейского союза с Россией. Его поддержали 494 депутата, против выступили 103 парламентария, воздержались — 72.

В документе призывают расширить санкции в отношении Российской Федерации, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для «сдерживания» Москвы и тд.

Ранее Совбез Украины ввел санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе.