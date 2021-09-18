Спикер Рады заявил о готовности подать в отставку, если его об этом попросят

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что если его попросят, он готов выдать подписные листы для сбора подписей за свою отставку. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Украина».

«Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной рады, все знают, что как только придет запрос, сразу выдам подписные листы», — сказал он.

При этом председатель парламента уточнил, что сам покидать свой пост не намерен. По словам Разумкова, разговоры о его отставке «ходят уже давно». Спикер подчеркнул, что если его позиция кому-то не нравится, он не будет ее менять.

Также парламентарий рассказал, что ему неожиданно поменяли охрану, однако отметил, что не видит в этом давления. Он напомнил, что до вступления в должность главы Верховной рады обходился без охраны.

Разумков отметил, что после ухода в будущем со своего поста он не намерен пользоваться услугами личной охраны, и уверен, что сможет «нормально смотреть людям в глаза».