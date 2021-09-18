«Еще раз давайте»: глава СНБО Украины поругался с журналистом из-за русского языка

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов вступил в словесную перепалку с журналистом, задавшим вопрос на русском языке, сообщает телеканал ZIK.

Когда журналист обратился к Данилову по-русски, последний заявил, что «не совсем понял». Вопрос был о средствах, которые планируется выделить на СБНО в 2022 году.

«Давайте еще раз, уточните вопрос, не совсем понял. А то вы на русском языке разговариваете, еще раз давайте», — сказал политик, отметив, что от русского языка «напрягается».

В ответ журналист напомнил, что Данилов родом из Луганска, и, вероятно, должен понимать русскую речь.

«Так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру», — отметил Данилов.

По его словам, количество патриотов в Луганске «может, не меньше, чем во Львове».

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