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Умер экс-президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика

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Louafi Larbi/Reuters

Бывший президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет, сообщает государственное телевидение.

Причина и место смерти политика не уточняются.

По данным алжирских СМИ, сообщил, что власти страны уже начали подготовку к похоронам и церемонии прощания с бывшим президентом.

Абдель-Азиз Бутефлика родился в 1937 году. В1956 году он бросил школу, чтобы вступить в Национально-освободительную армию в возрасте 19 лет. После обретения Алжиром независимости в 1962 году Бутефлика оставил армию и занялся политикой.

Он вступил на пост президента Алжира в мае 1999 года и продолжал занимать эту должность четыре срока подряд. В 2013 году он перенес инсульт. В 2019 году он снова подал документы для участия в выборах, из-за чего в Алжире прошли массовые протесты — он был вынужден уйти в отставку под давлением народного движения. которое категорически отвергало его кандидатуру на пятый срок.

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