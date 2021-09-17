Явка на выборах в Госдуму по России составила 16,85% на 20.00 мск

Явка на выборах в Государственную думу в целом по России в первый день голосования составила 16,85% по состоянию на 20.00 мск, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком РФ.

Как уточнили в ЦИК, речь идет о явке на традиционных избирательных участках. Показатели дистанционного электронного голосования считаются отдельно.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке или дистанционно с использованием технологии электронного голосования. Одновременно с выборами в нижнюю палату в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Ранее участие в голосовании принял президент России Владимир Путин. Он проголосовал дистанционно из своей резиденции в Ново-Огарево, где находится на самоизоляции из-за того, что в его окружении несколько человек заболели COVID-19. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер при онлайн-голосовании использовал мобильный телефон одного из своих помощников.