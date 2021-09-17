В офисе Зеленского предложили новое название для Украины

Спикер киевской делегации в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politeka в очередной раз предложили переименовать страну.

«Соединенные Земли Украины можно было бы назвать. Там широкий на самом деле простор. <…> Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить», — сказал он.

По его мнению, на Украине много географически обособленных районов, которые обладают своей микрокультурой, маленькими субэтносами, обычаями и историей. По этой причине, как считает Арестович, такое название «было бы в самый раз».

Ранее Арестович заявил, что Украину необходимо переименовать в Русь-Украину. По его словам, это будет более правильное название, так как в действительности украинцы — это русы.

Кроме того, Арестович отметил, что конфликт между Москвой и Киевом стоит назвать «русско-российской войной».