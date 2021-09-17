На выборах в Госдуму проголосовал Дед Мороз

Российский Дед Мороз из Великого Устюга воспользовался возможностью проголосовать на выборах в Госдуму на дому. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила избирательная комиссия Вологодской области.

Как следует из сообщения, Дед Мороз принял участие в выборах в своей резиденции. К нему приехали представители избирательной комиссии и привезли переносную урну для бюллетеней.

«От вас поступило заявление, что вы не можете прийти к нам в комиссию и хотите проголосовать на дому», — сказала представитель избирательной комиссии.

Затем она передала Деду Морозу бюллетени, после чего он их заполнил и опустил в переносную урну.

«Дома очень удобно. Ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь не близкий. Берегите себя, занимайтесь спортом. Скоро встретимся. Ведь Новый год уже близко», — сказал Дед Мороз.

Голосование на думских выборах проводится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны. По итогам голосования на выборах различного уровня будут распределяться свыше 31 тыс. мандатов.

Подробнее о том, как проходят выборы — в материале «Газеты.Ru».