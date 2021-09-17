Французский политолог заявил, что США относятся к французам как к афганцам

Журналист и политолог Дмитрий де Кошко рассказал «Газете.Ru», что французы позволили Соединенным Штатам обращаться с собой так, как Вашингтон повел себя с жителями Афганистана.

«Удивляться тому, что американцы перехватили у нас контракт на поставку подводных лодок в Австралию, не стоит. США всегда защищают свои интересы, как и англичане. Французы не правы, что соглашаются с этим состоянием вассала, за которого все решает господин. Они соглашаются, чтобы с ними США обращались так, как повели себя с теми афганцами, которые сотрудничали с Вашингтоном. Может быть теперь жители Франции что-то поймут», — сказал де Кошко.

По словам журналиста, французы обижены на Америку, поэтому и отменили в своем посольстве в Вашингтоне празднование 240-летия Чесапикского сражения.

«Французы обижены. Впервые за долгое время даже самые яркие сторонники Америки и НАТО во Франции как-то отреагировали на поведение США. Даже наш глава МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал разрыв соглашения по подлодкам «ударом в спину» и обвинил Австралию в подрыве доверия. Пишут, что будут иски, что Канберре придется все-таки заплатить какой-то штраф, но это будет примерно 800 млн, а не десятки миллиардов, как ожидалось», — добавил де Кошко.

Ранее сообщалось, что 17 сентября Франция отменила торжества в своем посольстве в США по случаю 240-летней годовщины Чесапикского сражения. В нем французская эскадра сошлась с британским флотом, придя на выручку только что созданным Соединенным Штатам.

По информации The New York Times, такое решение было принято Парижем из-за того, что Канберра отменила «контракт века» с Францией в пользу партнерства с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством.

Пятая республика таким образом теряет контракт, ранее заключенный с Австралией, на подлодки стоимостью $66 млрд.