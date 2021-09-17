Президент Таджикистана предупредил об угрозе повторения трагедии 11 сентября

Нейтральный подход мирового сообщества к ситуации в Афганистане может спровоцировать трагедию, сопоставимую с терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом глава государства сказал в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Нейтралитет международного сообщества по отношению к нынешней ситуации в Афганистане может привести не только к длительной гражданской войне в этой стране, но и к трагическим событиям масштабов, сопоставимых с терактами 2001 года», — отметил Рахмон.

С точки зрения президента Таджикистана, различные террористические силы уже активно укрепляют свои позиции в Афганистане, пользуясь военно-политическим вакуумом внутри республики.

Ранее страны ОДКБ заявили о неприемлемости размещения у себя беженцев из Афганистана.