Путин рассказал о важности партнерства стран ШОС в экономической сфере

Президент России Владимир Путин по видеоконференции выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где лидеры организации обсудили ситуацию в Афганистане и экономическое восстановление после пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

Путин также поддержал решение о начале процедуры приема Ирана в члены ШОС.

Кроме того, главы МИД России, Китая, Ирана и Пакистана выступили за национальное примирение в Афганистане.

Президент России подчеркнул важность совместных усилий для восстановления экономик стран организации в период пандемии.

«В прошлом году объем взаимной торговли России с государствами ШОС снизился на 6,4%, до 141,6 млрд долл. Однако сейчас есть все основания полагать, что мы можем исправить ситуацию и вывести сотрудничество на прежний уровень, даже укрепить его», — сказал он.

Путин принимает участие в саммите ШОС в видеоформате из-за ухода на самоизоляцию в связи с тем, что в его окружении несколько человек заболели COVID-19.