«Коммерсантъ»: Москва и Вашингтон согласовывают приезд в Россию Виктории Нуланд

Москва и Вашингтон согласовывают возможность приезда в Россию заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники в Москве и Вашингтоне.

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — заявил собеседник издания из США.

Кроме того, по словам российских источников, Нуланд может встретиться с действующим куратором украинского направления в Кремле и заместителем главы администрации президента Дмитрием Козаком.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что власти США готовы присоседиться к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины в «нормандском формате». Она подчеркнула, что Вашингтон готов оказать в этом вопросе необходимую поддержку.