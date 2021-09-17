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На Украине заявили, что страна попала в «геополитическую мясорубку»

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Efrem Lukatsky/AP

В энергетической сфере Украина попала в «геополитическую мясорубку» из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил экс-глава МИДа страны Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

«Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден (президент США — прим.) принял решение касательно «Северного потока» не как подачку Германии, она там вообще не при чем», — цитирует его «РИА Новости».

По словам бывшего министра, украинские власти должны договориться с Еврокомиссией и правительством США о внесении страны «в особую категорию» тех, кому будут помогать при возникновении угроз в сфере энергетики. Он также добавил, что Украина должна ориентироваться в первую очередь на США, а не на Германию и Францию.

Ранее стало известно о завершении строительства «Северного потока — 2». Он представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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