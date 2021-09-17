Организованная «Хезболлой» поставка топлива прибыла в пострадавший от кризиса Ливан. Колонна автоцистерн с иранским дизельным топливом пересекла границу из Сирии в Ливан рано утром 16 сентября. Доставку организовала боевая группировка «Хезболла», чтобы уменьшить острую нехватку топлива в пострадавшей от кризиса стране, пишет Arab News.

Эта поставка нарушает санкции США, введенные против Тегерана после того, как бывший президент Дональд Трамп вывел Америку из ядерной сделки между Ираном и мировыми державами три года назад.

«Хезболла», поставив топливо от своего покровителя Ирана, в то время как испытывающее нехватку денег правительство месяцами боролось с нехваткой топлива, указала на свою победу.

В «Хезболле» заявляют, что экономический кризис в Ливане, начавшийся в октябре 2019 года, отчасти связан с неформальной осадой, введенной Америкой из-за силы и влияния группы боевиков в Ливане.

Кризис в Ливане уходит своими корнями в десятилетия коррупции и бесхозяйственности со стороны правящего класса и политической системы, которая процветает на покровительстве и кумовстве, пишет издание. Острая нехватка топлива парализовала страну, что привело к серьезным отключениям электроэнергии, которые нарушили работу больниц и пекарен. Чтобы получить бензин, люди должны часами стоять в очередях, обычно называемых «очередями унижения».

Раймонд Гаджар, временно исполняющий обязанности министра энергетики Ливана, сказал, что он «не получал никаких запросов об одобрении импорта топлива» от «Хезболлы». Шаг «Хезболлы» также может подвергнуть Ливан аналогичным санкциям США.

По информации издания, прибытие дизельных танкеров в Ливан покажет уязвимость государства в отношении нарушения его границ и ввоза топлива без его ведома или согласия. США ранее предупреждали, что любое иранское судно, доставляющее топливо в Ливан, будет равносильно «предоставлению «Хезболле» средств».

США, Великобритания и Германия входят в число стран, которые считают «Хезболлу» террористической организацией.