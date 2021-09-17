Вашингтон призвал Киев спасти судебную реформу

Американский государственный департамент призвал украинские власти спасти судебную реформу после отказа совета судей Украины сформировать экспертные коллегии, которые займутся отбором кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря госдепартамента Неда Прайса.

В Вашингтоне считают, что без назначения национальных представителей в совет по этике и конкурсную комиссию невозможно восстановить ВККС.

«Отказ угрожает пустить под откос реальную судебную реформу на Украине. Но еще есть время спасти это начинание. Совет судей в состоянии выполнить свои обязательства по имплементации закона и выдвижению кандидатов», — заявил Прайс.

Он отметил, что успешное проведение реформы восстановит доверие граждан Украины к судебной системе страны, расширит экономические возможности, создаст новые рабочие места, поспособствует продвижению страны в направлении евро-атлантической интеграции.

Ранее госдеп поздравил Украину с 30-летием независимости.