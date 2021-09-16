Псаки заверила, что не стоит беспокоиться за Байдена из-за его кашля

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что участившиеся приступы кашля президента США Джо Байдена не является поводом для беспокойства. Об этом она рассказала на регулярном брифинге для журналистов, запись которого опубликована на You-Tube-канале Белого дома.

«Это не повод для беспокойства», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о кашле Байдена.

Президента США в его поездках сопровождает врач, который регулярно проводит осмотр американского лидера, подчеркнула она.

Псаки отметила, что существует еще множество других причин для кашля, например, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

Она добавила, что в ближайшее время Байден планирует пройти полный медицинский осмотр и пообещала рассказать журналистам о его результатах.

Ранее здоровье президента Соединенных Штатов оценил депутат Государственной думы, врач-эпидемиолог и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он считает, что проблемы с речью, оговорки и путаницы Джо Байдена связаны со склерозом сосудов в головном мозге американского президента.